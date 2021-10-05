بعد ساعات من الانقطاع.. "فيسبوك" تعود للعمل وتوضح سبب الانقطاع

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت شركة فيسبوك عودة خدماتها إلى العمل، فيما أوضحت أن سبب العطل العالمي الذي دام نحو ست ساعات، هو تغييرات في إعدادات أجهزة التوجيه (الراوتر).

وقالت الشركة في بيان انها تبذل جهودها للعمل بشكل كامل الى العمليات المنتظمة، واكدت "عملنا بأقصى ما في وسعنا لاستعادة الوصول للخدمات، وأنظمتنا الآن تعمل".

واثر الانقطاع أيضا على العديد من الأدوات والأنظمة الداخلية التي تستخدمها الشركة في العمليات اليومية، ما عقّد محاولات تشخيص المشكلة وحلها بسرعة، وفق ما أوضحت الشركة في بيانها.

وأوضحت الشركة أن سبب العطل الذي واجه مستخدمي منصاتها حول العالم هو "تغييرات في إعدادات أجهزة الراوتر الأساسية التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات لدينا".

وسجل انقطاع واسع النطاق في خدمات فيسبوك وانستغرام وواتسآب الإثنين شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.