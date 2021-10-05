سعر الدولار والذهب يشهدان تصاعدا في أسواق إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً أمام العملة المحلية، في وقت شهد فيه سعر الذهب أيضا تصاعدا في عموم أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148200 دينار
100 يورو= 172250 دينار
100 جنيه إسترليني = 200000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 419000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 315000 دينار