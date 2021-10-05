سیاسة

بلاسخارت تدين منع مرشحي "الديمقراطي الكوردستاني" من الدعاية في سنجار

author_image سوار أحمد
کوردستان بلاسخارت سنجار الانتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اليوم الثلاثاء، منع مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الدعاية الانتخابية من قبل حزب العمال الكوردستاني، في سنجار.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي ببغداد، ان "كافة المرشحين لديهم الحق في التنقل والدعاية الانتخابية في اي منطقة".

واضافت "أنا على علم بتلك الحادثة التي وقعت في سنجار، كل حزب لديه الحق في القيام بحملاته الانتخابية، أعرف أن الدعاية ليست أمرا سهلا في العراق، لكنني أكرر أن كل مرشح لديه الحق في التحرك بحرية، أنا أدين ما حدث في سنجار".

وتابعت ان "هدفنا وواجبنا هو منع التزوير، وخاصة فى كركوك" ، واضافت ان "مراقبي الامم المتحدة يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح عملية التصويت ، ونحن نراقب جميع االأوضاع لتجنب تهديدات المرشحين والناخبين الذين يجبرون على التصويت".

وقامت مجموعة مسلحة تابعة لحزب العمال الكوردستاني يوم السبت، بمنع مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمجلس النواب العراقي من دخول المنطقة، والقيام بحملتهم الدعائية الانتخابية في المنطقة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف