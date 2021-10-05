نيجيرفان بارزاني: لا نطالب بنفط كركوك بل بهويتها.. ومصيرها يحسمه الدستور

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني الثلاثاء إن إقليم كوردستان لا يطالب بنفط كركوك إنما يطالب بإعادة هويتها الكوردستانية.

وأضاف نيجيرفان بارزاني في مهرجان انتخابي أن "كفاحنا كان على الهوية الوطنية لكركوك وباقي المناطق المستقطعة من كوردستان".

وأضاف "لم نكن يوماً من الأيام ضد أي مكون، والمعارضون لتطبيق المادة 140 من الدستور هم ضد إرادة 80 بالمئة من العراقيين".

وأشار إلى أن كركوك تتعرض لحملات "التعريب"، وقال "يا أهالي كركوك "نحن جميعنا معكم، وكلنا كركوكيون عقلاً وفكراً ووجداناً".

ولفت نيجيرفان بارزاني إلى أن "ثروة كركوك يجب أن تستخدم في توفير فرص العمل وإعمارها، لا أن تكون هدفاً للأطماع وتغيير الديمغرافية".

وتابع "نحن لا نريد زج أهالي كركوك بحرب قومية... ولا نريد حسم مصير كركوك عبر الاقتتال، وإنما من خلال المادة 140 الدستورية".

وجدد نيجيرفان بارزاني مطالبته بتطبيق هذه المادة الدستورية، وقال إن "المعارضين لتطبيقها هم ضد السلام وضد الدستور وضد استقرار العراق وضد التعايش المشترك".