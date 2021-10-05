العراق يعتمد 640 مراقباً دولياً لمراقبة الانتخابات الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- قالت مفوضية الانتخابات العراقية الثلاثاء إنها اعتمدت 640 مراقباً دولياً لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم الحد المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان أنها اعتمدت وأصدرت الهويات التعريفية لــ"640 مراقباً دولياً إضافة إلى اعتماد 46888 مراقباً محلياً و207344 وكيل حزب سياسي".

واعتمدت مفوضية الانتخابات 305 إعلاميين دوليين و1498 إعلامياً محلياً.

وستجرى الانتخابات النيابية العراقية العامة يوم الأحد 10 تشرين الأول أكتوبر الجاري، على أن يسبقها التصويت الخاص يوم الجمعة المقبل.