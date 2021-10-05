سیاسة

العراق يعتمد 640 مراقباً دولياً لمراقبة الانتخابات الأسبوع المقبل

اعتمدت مفوضية الانتخابات 305 إعلاميين دوليين و1498 إعلامياً محلياً.
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قالت مفوضية الانتخابات العراقية الثلاثاء إنها اعتمدت 640 مراقباً دولياً لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم الحد المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان أنها اعتمدت وأصدرت الهويات التعريفية لــ"640 مراقباً دولياً إضافة إلى اعتماد 46888 مراقباً محلياً و207344 وكيل حزب سياسي".

واعتمدت مفوضية الانتخابات 305 إعلاميين دوليين و1498 إعلامياً محلياً.

وستجرى الانتخابات النيابية العراقية العامة يوم الأحد 10 تشرين الأول أكتوبر الجاري، على أن يسبقها التصويت الخاص يوم الجمعة المقبل.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

نيجيرفان بارزاني: لا نطالب بنفط كركوك بل بهويتها.. ومصيرها يحسمه الدستور
  2 ساعات
العالم

أحدث إحصائية.. 4.8 مليون ضحية بفيروس كورونا و235 مليون إصابة
  3 ساعات
کوردستان

المطران بشّار وردة يفصح عن "رسالة للمستقبل" ويؤكد: تحويل عنكاوا إلى قضاء قرار استراتيجي
  21 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف