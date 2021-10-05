سیاسة

فرانكلين غراهام يشيد بقرار مسرور بارزاني تحويل عنكاوا إلى قضاء

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القس فرانكلين غراهام
القس فرانكلين غراهام
کوردستان القس فرانكلين غراهام مسرور بارزاني عنكاوا

أربيل (كوردستان 24)- أثنى رئيس منظمة السامري (ساماريتان بيرس) الإغاثية الخيرية الأمريكية العالمية القس فرانكلين غراهام الثلاثاء على رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إثر قراره تحويل بلدة عنكاوا ذات الأغلبية المسيحية من ناحية إلى قضاء إداري.

وقال غراهام على حسابه الرسمي في تويتر "أودّ أن أعرب عن تقديري العميق لرئيس الوزراء مسرور بارزاني على اتخاذ هذا الإجراء لمساعدة المسيحيين والمجموعات الأخرى. أدعو الله أن يبارك به وبالشعب الكوردي وهم يواصلون نضالهم في سبيل الحرية".

وأجرى مسرور بارزاني يوم أمس زيارة إلى عنكاوا التي وصفها بأنها أصبحت مركزاً مهماً للتعايش الديني والاجتماعي والسلام. ووجّه رئيس الحكومة الجهات المعنية بالعمل على جعل عنكاوا قضاء إدارياً، حتى يتسنى تقديم أفضل الخدمات للسكان.

ولاحقاً، قال مسرور بارزاني إن عنكاوا ستصبح أكبر منطقة للمسيحيين في الشرق الأوسط.

 

 

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