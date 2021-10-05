سیاسة

مسرور بارزاني للمعلمين في يومهم العالمي: شكراً لصبركم وصمودكم وتضحيتكم

كانت التوصية أداة لوضع معايير تتناول وضع المعلمين في أنحاء العالم.
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مسرور بارزاني يقرع جرس انطلاق العام الدراسي - صورة أرشيفية
مسرور بارزاني يقرع جرس انطلاق العام الدراسي - صورة أرشيفية
کوردستان اليوم العالمي للمعلمين مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الثلاثاء المعلمين بمناسبة يومهم العالمي الذي يُنظم سنوياً بتاريخ 5 تشرين الأول أكتوبر من كل عام.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في موقع تويتر مهنئاً المعلمين بيومهم العالمي "شكراً لكم على صبركم وصمودكم وتضحيتكم".

ويوم المعلم العالمي يقام منذ عام 1994 بهدف الاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو بشأن وضع المعلمين. وكانت التوصية أداة لوضع معايير تتناول وضع المعلمين في أنحاء العالم.

وتحدد هذه التوصية المعايير المتعلقة بسياسة موظفي التعليم والتوظيف والتدريب بالإضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم وظروف عملهم.

 

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