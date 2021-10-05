سیاسة

"أمر مشجع".. نادين ماينزا تعلّق على قرار حكومة إقليم كوردستان بشأن عنكاوا

تقع عنكاوا إلى الشمال من أربيل وهي منطقة تقطنها أغلبية مسيحية، وتضم نحو 40 كنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المنطقة
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان مسيحيون عنكاوا مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أشادت رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية نادين ماينزا الثلاثاء بقرار حكومة إقليم كوردستان تحويل عنكاوا ذات الأغلبية المسيحية من ناحية إلى قضاء.

يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس حكومة إقليم كوردستان، إن عنكاوا ستصبح أكبر منطقة للمسيحيين في الشرق الأوسط، ووصفها بانها مركز للتعايش.

وقالت ماينزا على حسابها الرسمي في موقع تويتر "من المشجع رؤية بيان مسرور بارزاني بشأن وضع عنكاوا تحت التصرف الإداري لسكانها المسيحيين، ´مع الحق في ترشيح القادة المدنيين وتعيين المسؤولين وإدارة أمنهم وتقرير مصيرهم بشكل مباشر´".

وتقع عنكاوا إلى الشمال من أربيل وهي منطقة تقطنها أغلبية مسيحية، وتضم نحو 40 كنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المنطقة.

 

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