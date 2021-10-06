حكومة كوردستان تخصص مليار دينار لتأمين جهاز طبي متطور لمستشفى كرميان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وجه بتخصيص مليار دينار لتأمين جهاز طبي متطور للمستشفى العام في منطقة كرميان.

وذكر بيان للوزارة انه تم تخصيص المبلغ لشراء جهاز من نوع "سيتي سكان"، أي التصوير المقطعي، لصالح مستشفى كرميان العام.

وتؤكد الكابينة الحكومية التاسعة في أكثر من مناسبة، على أنها تولي القطاع الخدمي الأهمية القصوى، مؤكدة أنها تسعى لتحسين الخدمات لمواطني الاقليم ورفع مستوى معيشتهم.