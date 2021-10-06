الدولار يراوح بمكانه وسعر الذهب الاصفر ينخفض في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يراوح سعر صرف الدولار في مكانه اليوم الأربعاء أمام العملة المحلية، في وقت شهد فيه سعر الذهب أيضا انخفاضا في عموم أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148200 دينار

100 يورو= 172250 دينار

100 جنيه إسترليني = 200000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 417000 دينار

مثقال عيار 21 = 367000 دينار

مثقال عيار 18 = 313000 دينار