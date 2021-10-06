نيجيرفان بارزاني للأطراف الكوردستانية: تعالوا لنتحد

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء، دعوة لكافة الأطراف السياسية في الاقليم بالإتحاد للحفاظ على مكاسب الاقليم وتطويرها وحماية الحقوق.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مهرجان انتخابي في محافظة السليمانية.

ووجه خلال كلمته الدعوة لكافة الاطراف السياسية في الاقليم بوجوب وحدة الصف والإتحاد بغية "إنهاء مهاجمة كوردستان ولتحقيق مكاسب أكثر ولحفظ حاضر ومستقبل اجيالنا المقبلة يتعين ان نتحد".

وأكد على أن الوقت مناسب لإتحاد كافة الأطراف تحت برنامج استراتيجي موحد، والتعاون مع كافة العراقيين في تطبيق الدستور والتعاون في حماية حقوق شعب كوردستان في بغداد وإنهاء قضية حرمان اقليم كوردستان من حقوقه واستحقاقاته الاقتصادية و الموازنة الاتحادية العامة.

من جهة أخرى أكد رئيس الاقليم ان "القوى السياسية العراقية الأخرى، لم تعد تستخدم معاداة اقليم كوردستان كورقة انتخابية وذلك لأن الشعب العراقي بعد احتجاجات تشرين فهم بأن مشكلة انعدام الخدمات في وسط وجنوب البلاد، لا علاقة له بالتقدم الحاصل في اقليم كوردستان، بل بسوء إدارة السلطة من قبل الاحزاب المتنفذة في العراق.