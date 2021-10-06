سیاسة

قهوجي تدعو التركمان للتصويت لمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني

من المقرر إجراء الانتخابات العراقية يوم الأحد المقبل
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني منى قهوجي الأربعاء إن حقوق المكون التركماني ترسخت في إقليم كوردستان بدعم من الرئيس مسعود بارزاني.

وأضافت قهوجي في حديث للصحفيين أن جميع الأحزاب والأطراف التركمانية عقدت في الأيام القليلة الماضية اجتماعاً وأصدرت في ختامه بياناً مشتركاً عبرت فيه عن دعمها التام لمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات التشريعية العراقية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية يوم الأحد المقبل.

وأشارت قهوجي إلى أن المكون التركماني ينعم بالتعايش والوحدة والحقوق التي ترسخت بدعم من الرئيس بارزاني، وأكدت أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لطالما دعم المكون التركماني.

وأوضحت أن التصويت لصالح الحزب الديمقراطي أمر مهم في سبيل حماية كيان إقليم كوردستان، وهو يمثل أهمية بالنسبة للمكون التركماني.

 

 

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