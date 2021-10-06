الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بعيد "جما" ويدعو مجدداً لتطبيع الوضع في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني الإيزيديين بمناسبة حلول عيد (جما) الإيزيدي، داعياً في الوقت نفسه إلى تطبيع الوضع في سنجار.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد جما للإخوة الإيزيديين، أوجه التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني للديانة الإيزيدية وجميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم.

لقد تعرض الإخوة والأخوات الإيزيديون خلال السنوات السابقة لظلم وغدر الإرهابيين وأعداء شعبنا، كما ذاقوا الكثير من المأساة والمعاناة.

بهذه المناسبة، أجدد دعمي ومساندتي الكاملة للتطلعات والحقوق المشروعة للإخوة الإيزيديين، وأؤكد على ضرورة إزالة كافة الأسباب والعقبات التي تحول دون تطبيع حياة الإيزيديين عموماً، وفي شنكال بشكل خاص، لكي يتمكنوا من معالجة جراحهم ويقرروا مصيرهم بحرية تامة.

وبهذه المناسبة أيضاً، أؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة التعايش في كوردستان وأتمنى للأخوات والإخوة الإيزيديين الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم في أجواء مليئة بالأمان والطمأنينة.

عيدكم مبارك ودمتم بخير وسعادة

مسعود بارزاني

6/ تشرين الأول/ 2021