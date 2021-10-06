"فرصة حاسمة".. واشنطن تحشّد الشركاء لتعزيز نزاهة انتخابات العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن الانتخابات العراقية المقررة يوم الأحد المقبل "فرصة حاسمة" للعراقيين.

وأدلى بلينكن بهذا التصريح بعد انضمامه إلى 11 وزيراً للخارجية في اجتماع بشأن الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 10 من هذا الشهر.

وكتب بلينكن على حسابه الرسمي في موقع تويتر أن الانتخابات العامة العراقية تعتبر "فرصة حاسمة للناخبين من أجل تحديد مستقبلهم".

وأضاف أن الشركاء العالميين حشدوا موارد كبيرة لتعزيز نزاهة الانتخابات.