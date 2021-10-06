لأول مرة.. امرأة تقتحم مهنة حكراً على الرجال بشركة عقارية في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- على الرغم من أن الأعمال العقارية مهنة يحتكرها الرجال في إقليم كوردستان، إلا أن مينا مردوك وزميلاتها نجحن في افتتاح شركة للعقارات في أربيل.

وتزاول مينا وموظفوها العمل في الشركة العقارية منذ عام، وتعلو مبناها لافتة كتب عليها "أول شركة عقارية تديرها النساء" في إقليم كوردستان.

وسبق أن عملت مينا بصفة وكيل عقاري لمدة عامين في تركيا.

وتقول مينا لكوردستان 24، إنها تود أن ترى المزيد من النساء يعملن مثلها في هذا المجال.

وتابعت "آن الأوان لكي تعرف النساء أنه بإمكانهن القيام بأي نوع من الأعمال، حتى أفضل من الرجال".

وإلى جانب تنويع بيئة الأعمال، فإن الشركات العقارية المخصّصة للإناث فقط مفيدة للعميلات أيضاً، كما قالت كيوسار عبد الرحمن، وهي زميلة مينا.

وأضافت أن بوسع النساء "أن يفهمن بعضهن بعضاً لأنهن أكثر تفصيلاً".

وتشكل العقارات ثلثي إجمالي الاستثمارات لإقليم كوردستان.