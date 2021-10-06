البيشمركة لمنتسبيها: مشاركتكم في الانتخابات ضمان لحقوقكم الدستورية

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير البيشمركة شورش إسماعيل الأربعاء جميع منتسبي وزارته إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وقال إسماعيل في بيان موجه إلى منتسبي البيشمركة "ندعوكم جميعاً إلى المشاركة في العملية الانتخابية لحماية وضمان الحقوق الدستورية والقانونية لكم ولشعب كوردستان".

ودعا الوزير جميع منتسبي البيشمركة إلى الالتزام بالقانون والانضباط العسكري للوزارة وبتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأشاد وزير البيشمركة بالمنتسبين "الذين لم يكونوا جزءاً من الحملات الانتخابية"، كما أثنى على التزامهم بالقوانين والضوابط العسكرية.

وقال إن المشاركة في الانتخابات "واجب قومي ووطني".

وأكد أنه وبعد أن يشارك منتسبو البيشمركة في التصويت الخاص فإنهم سيتولون حماية العملية الانتخابية باعتبارهم جزءاً من أمن الإقليم واستقراره والناخبين وأهالي كوردستان بشكل عام.

وقال إسماعيل إن التصويت حق دستوري وقانوني، مبيناً أن أفراد البيشمركة سيلعبون بتصويتهم دوراً في ترسيخ العملية الديمقراطية في الإقليم والعراق والمنطقة.

وستشارك البيشمركة إلى جانب قوى الأمن الداخلي ومنتسبي وزارة داخلية الإقليم في الاقتراع الخاص يوم الجمعة، مثلما هو الحال بالنسبة لمنتسبي الأجهزة الأمنية العراقية.

وسينطلق الاقتراع العام يوم الأحد 10 تشرين الأول الجاري.