اقتصاد

العراق والإمارات يوقعان عقداً لبناء خمس محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة

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العراق العراق الإمارات طاقة

أربيل (كوردستان 24)- أبرم العراق مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل عقداً لبناء خمس محطّات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية ضمن مرحلة أولى ستشتمل على إنتاج وتوليد 1000 ميغاواط من أصل سعة كلّية تبلغ 2000 ميغاواط من الطاقة.

ووُقع العقد بين الشركة الإماراتية ووزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار العراقيتين في مراسم رسمية حضرها رئيس الوزراء العراقي ووزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن هذه الخطوة تأتي "كأولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة للاعتماد على الطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتلبية احتياج العراق من الطاقة".

ومثّل الجانب العراقي في التعاقد رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، ومدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء مها حمودي، ومن الجانب الإماراتي المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) محمد جميل الرمحي.

 

 

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