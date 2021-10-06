رئيس حكومة إقليم كوردستان يرحب بالبيان الدولي المشترك حول الانتخابات التشريعية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بياناً رحّب فيه بالبيان المشترك للشركاء الدوليين للعراق بشأن الانتخابات التشريعية المبكرة.

وفيما يلي نص البيان:

يطيب لي أن أرحّب بالبيان المشترك الذي أصدره اليوم الشركاء الدوليون للعراق بشأن الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة.

كذلك أرحّب بشدة بالدعم الذي يقدمه أصدقاؤنا وشركاؤنا الدوليون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتتمتع بالمصداقية، ولا سيما إرسال متابعين ومراقبين دوليين من خلال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والاتحاد الأوروبي وغيرهما لتقديم المساعدة إلى العراق. وبهذا الصدد ستضمن حكومة إقليم كوردستان للفرق الدولية الحرية التامة في التنقل، كما تشجعها على إجراء مراقبة كافية في جميع أرجاء هذا البلد المتنوع، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها، خاصة وإن هذا الدعم حاسم لنزاهة العملية الانتخابية برمتها.

إن من المهم أن يتمكن المرشحون من تنظيم حملاتهم الانتخابية بحرية ودون خوف أو ترهيب حتى تحقق الانتخابات نتيجة ديمقراطية حقيقية لجميع العراقيين وأصدقاء العراق في المجتمع الدولي. وتأمل حكومة إقليم كوردستان، بعد الانتخابات، أن تقدم الفرق الدولية وشركاءنا توصيات من شأنها أن تعزز العمليات الانتخابية في جميع أنحاء العراق.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

6 تشرين الأول (أكتوبر) 2021