رسالة تهنئة نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد جما

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأربعاء تهنئة للإيزيديين بمناسبة حلول عيد جما، مؤكداً بذل المزيد من الجهود لتحرير المختطفين.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة عيد جما نقدم تهانينا القلبية الخالصة الی الاخوات والاخوة الايزديين في كوردستان وفي اي بقعة من العالم، آملا ان ينعموا بعيد مليء بالطمٲنينة والسعادة.

نٲسف لان عيد هذه السنة يعود في وقت لا يزال مصير آلاف من الاخوات والاخوة الايزديين المخطوفين من قبل ارهابيي داعش مجهولا، وكذلك آلاف من عوائلهم لا زالوا يعيشون في المخيمات بسبب عدم قدرتهم علی العودة الی مواطنهم.

في هذه المناسبة نؤكد لاخواتنا واخواننا الايزديين باننا ولحين بقاء ايزدي مختطف سوف نستمر في بذل جهودنا لتحريرهم وكشف مصائرهم، وكذلك نبذل كافة الجهود من اجل اعادة النازحين الايزديين الی ديارهم.

مرة ثانية نبارك عيد جما، ينعاد عليكم بالخير والسعادة،

تحية واحتراما للايزديين جمعاء.

نيجيرفان بارزاني

رئيس ٳقليم كوردستان

6/10/2021