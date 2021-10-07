رئيس حكومة كوردستان يفتتح صوامع القمح في كلار

أربيل (كوردستان 24)- يجري رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، زيارة الى منطقة كرميان التي تتمتع بإدارة مستقلة، ويفتتح صوامع لتخزين القمح وتسويقه في كلار، وذلك ضمن مراسم احتفالية.

وأُنشئت صوامع كلار بتكلفة مالية قدرها 21 مليار دينار، وتبلغ قدرتها التخزينية 40 الف طن من القمح ولمدة خمسة أعوام، كما أن هذه الصوامع تحتوي تقنية اختبار القمح وقياس مدى جودته.

وتولي الكابينة الحكومية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، أهمية فائقة للإنتاج الزراعي المحلي وتطويره وتحسين نوعيته وتسويقه، ولهذا الغرض افتتح رئيس الحكومة في اوقات سابقة عددا من المصانع والصوامع في مختلف محافظات ومناطق الاقليم.

ويشمل مشروع تسويق قمح المزارعين بناء 40 صومعة و11 مصنعا للمنتجات الغذائية، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنهاء بناء 20 صومعة وخمسة مصانع، أما في المرحلة الثانية سيتم بناء 20 صومعة وستة مصانع أخرى، وسيتم تحديد فترة عامين لاستكمال المشروع كجدول زمني.