سیاسة

ألمانيا تستعيد نساء وأطفالا من مخيمات بشمال شرق سوريا

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قالت الحكومة الالمانية اليوم الخميس، انها استعادت 8 نساء و12 طفلا، من مخيمات بشمال شرق سوريا، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان، إن الحكومة الألمانية أعادت إلى ألمانيا من شمال شرقي سوريا، ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم داعش، و 23 طفلا، في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019.

وأضاف ماس أن "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم. وأن الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها. عدد كبير منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا".

وبحسب البيان فإن عملية إعادة هؤلاء النسوة وأطفالهن إلى ألمانيا تمّت بدعم لوجستي من الجيش الأميركي، وقد أخرجت خلالها الدنمارك أيضاً ثلاث نساء و 14 طفلاً من عائلات تنظيم داعش.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا المجتمع الدولي مرارا، الى استعادة مواطنيها، وسط رفض معظم الدول لهذا الأمر، مما تسبب في حدوث معضلة إعادة عائلات التنظيم الأجانب، الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا، منذ اعلان هزيمة داعش عام 2019.

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ان هناك مايقرب من 43 ألف أجنبي، منهم 27 ألفا و500 قاصر، محتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية، حيث يتوزعون بين المخيمات والمعتقلات.

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