20 قتيلا على الأقل بينهم أطفال في زلزال ضرب جنوب باكستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الباكستانية فجر اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح في زلزال بقوّة 5.7 درجات ضرب إقليم بلوشستان في جنوب البلاد.

وقال وزير الداخلية في حكومة الإقليم ضياء الله لانغاو إن "المعلومات التي وردتنا تفيد بأن 20 شخصا قتلوا من جراء الزلزال. عمليات الإنقاذ لا تزال جارية". وأضاف أن "أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح".

وقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 200 آخرين، 40 منهم في حالة خطرة، في زلزال بقوة 5،7، ضرب إقليم بلوشستان في جنوب البلاد. والمنطقة الأكثر تضررا هي هارناي، المدينة الجبلية التي يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها، لعدم وجود طرق معبدة، كما أن شبكات الكهرباء والهاتف فيها بدائية. وأدى الزلزال إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مما اضطر العاملين في المستشفى الوحيد بها إلى علاج المصابين باستخدام مصابيح الهواتف المحمولة.

من جهته قال المسؤول الكبير في حكومة إقليم بلوشستان سهيل أنور هاشمي إن العديد من الضحايا قضوا من جراء سقوط أسقف أو جدران عليهم، مشيرا إلى أن من بين القتلى امرأة وستة أطفال. وأضاف: "سنرسل قريباً طائرات هليكوبتر إلى المنطقة لدعم عمليات الإغاثة وإخلاء الجرحى".

ووفقا للمركز الأمريكي للمسح الجيولوجي فإن الزلزال ضرب في الساعة 22:01 ت غ الأربعاء (الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي) ومركزه يقع على عمق 20 كلم وعلى بُعد 100 كلم من عاصمة الإقليم كويتا، وقد شعر به سكان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.

وأكثر المناطق التي تضررت من الزلزال هي هارناي، المدينة الجبلية التي يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها، لعدم وجود طرق معبدة كما أن شبكات الكهرباء والهاتف فيها بدائية.