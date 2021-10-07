سیاسة

مسرور بارزاني يجتمع مع المسؤولين في إدارة كرميان المستقلة لبحث المشاكل

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
کوردستان مسرور بارزاني كرميان كلار صوامع القمح

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع المسؤولين في إدارة كرميان المستقلة، وذلك لبحث مشاكل المنطقة والحلول المقترحة الواجب اتخاذها.

ومن المقرر أن يفتتح مسرور بارزاني اليوم الخميس، صوامع لتخزين القمح وتسويقه في كلار، وذلك ضمن مراسم احتفالية.

وأُنشئت صوامع كلار بتكلفة مالية قدرها 21 مليار دينار، وتبلغ قدرتها التخزينية 40 الف طن من القمح ولمدة خمسة أعوام، كما أن هذه الصوامع تحتوي تقنية اختبار القمح وقياس مدى جودته.

وتولي حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، أهمية فائقة للإنتاج الزراعي المحلي وتطويره وتحسين نوعيته وتسويقه، ولهذا الغرض افتتح رئيس الحكومة في اوقات سابقة عددا من المصانع والصوامع في مختلف محافظات ومناطق الاقليم.

 

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