مسرور بارزاني: استراتيجية حكومتنا تطوير الاقتصاد وإيلاء الأهمية للمنتجات المحلية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، ان استراتيجية الكابينة التاسعة هي تطوير الاقتصاد وإيلاء الاهمية للمنتجات المحلية وتحسين جودتها وتسويقها.

وجاءت تصرحات مسرور بارزاني في كلمة له، خلال مراسم افتتاح صوامع لتخزين القمح في إدارة كرميان المستقلة.

قال مسرور بارزاني ان "هذا المشروع هو جزء من استرتتيجتنا لتطوير الاقتصاد وايلاء الاهمية للمنتجات المحلية وتأمين الأمن الغذائي، وتطوير الزراعة لتصبح اساسا لتطوير القطاعات الأخرى فالزراعة مهمة جدا وتؤثر على تطوير الصناعة والتجارة كي تتنوع مصادر الدخل في كوردستان".

واضاف "خصصنا 126 مليار دينار لتنفيذ العديد من المشاريع ومنها هذه الصوامع ولكن يوجد مشاريع غيرها ايضا ستنتهي خلال زمن قريب وستكون في خدمة مواطني المنطقة، هذا عدا عن مشروع الكهرباء وهو مشروع مهم وخاص حيث سيتم تحويل الغاز الى طاقة كهربائية وهو مشروع متفرد على مستوى العراق واقليم كوردستان، كما خصصنا 16 مليار دينار لتنفيذ مشاريع اخرى في المنطقة".

وقال رئيس حكومة كوردستان "لسنا هنا لإطلاق الوعود بل لنقول لكم ماذا انجزنا ومالذي سننجزه ايضا في المستقبل".

وتابع ان "حقوقكم تُنتهك في بغداد وعليكم مع اقتراب موعد الانتخابات أن تختاروا ممثليكم بقناعة وبعناية فأنتم تحتاجون الى رجال شجعان أوفياء يبحثون عن حقوقكم ويطالبون بها ويضحون من أجل تحقيقها لا من أجل امتيازاتهم الشخصية".

وقبيل مراسم الافتتاح اجتمع مسرور بارزاني مع المسؤولين في إدارة كرميان المستقلة، وذلك لبحث مشاكل المنطقة والحلول المقترحة الواجب اتخاذها.

وأُنشئت صوامع كلار بتكلفة مالية قدرها 21 مليار دينار، وتبلغ قدرتها التخزينية 40 الف طن من القمح ولمدة خمسة أعوام، كما أن هذه الصوامع تحتوي تقنية اختبار القمح وقياس مدى جودته.

ويشمل مشروع تسويق قمح المزارعين بناء 40 صومعة و11 مصنعا للمنتجات الغذائية، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنهاء بناء 20 صومعة وخمسة مصانع، أما في المرحلة الثانية سيتم بناء 20 صومعة وستة مصانع أخرى، وسيتم تحديد فترة عامين لاستكمال المشروع كجدول زمني.