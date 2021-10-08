سیاسة

انطلاق عملية الاقتراع الخاص في اقليم كوردستان وعموم العراق

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- انطلقت قبل قليل عملية الاقتراع الخاص بكافة المراكز الانتخابية في اقليم كوردستان وعموم العراق بحضور مراقبين دوليين، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخبا من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، وذلك قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.

وفي تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، بدأت عملية التصويت الخاص والتي سيشارك فيها منتسبي وزارة الداخلية الاتحادية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة داخلية اقليم كوردستان، وزارة البيشمركة، النازحين، ونزلاء السجون العراقية  وسينتهي التصويت في تمام الساعة السادسة مساء.، وفق ما افادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس.

وكانت المفوضية اعلنت في وقت سابق ان الاقتراع الخاص سيجري في 8 تشرين الاول، اي قبل موعد الاقتراع العام بيومين، موضحة، ان ما يقارب مليون و67 عسكري، واكثر من 120 الف نازح ومايزيد عن 600 سجين سيصوتون يوم الاقتراع الخاص، مشيرة الى ان نتائج الاقتراع العام والخاص ستعلن بعد 24 ساعة من انتهاء الانتخابات التشريعية.

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