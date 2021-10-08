حكومة كوردستان توجّه بتسهيل عمل الإعلاميين في العملية الإنتخابية

أربيل (كوردستان 24)- وجهت حكومة اقليم كوردستان اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية في الاقليم، بتسهيل عمل الطواقم الإعلامية خلال سير عملية الانتخابات التشريعية العراقية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، في بيان "تنطلق في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 الانتخابات التشريعية العراقية، وإيماناً منها بالدور المحوري لوسائل الإعلام في مراقبة العملية الديمقراطية وتغطيتها، تهيب حكومة إقليم كوردستان بجميع الأجهزة الأمنية احترام عمل الإعلاميين والتعاون معهم والتعامل مع الطواقم الإعلامية في إطار تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

واكد البيان على ضرورة تمهيد الطريق أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية للقيام بعملها بحرية ومهنية في مراحل التصويت الخاص والعام وفرز الأصوات.

ودعت دائرة الإعلام والمعلومات، وسائل الإعلام والصحفيين إلى العمل ضمن التعليمات ذاتها واحترام واجب تلك القوات المكلفة بحماية وإنجاح العملية الانتخابية، والمحافظة على الأمن والاستقرار.