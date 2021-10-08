الأمم المتحدة تؤكد أهمية إجراء انتخابات عراقية خالية من الترهيب

أربيل (كوردستان 24)- اكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم الجمعة، على ضرورة سير العملية الانتخابية في العراق، بكل حرية ودون ممارسة اي ضغوطات وترهيب.

وفتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان أبوابها في وقت مبكر من اليوم الجمعة أمام أفراد قوات الأمن والسجناء والنازحين للإدلاء بأصواتهم كجزء من عملية التصويت الخاصة للانتخابات.

ونشرت بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق في موقع تويتر "ينبغي ان يتمتع العراقيون بالثقة فى التصويت كما يشاؤون فى بيئة خالية من الضغوط والترهيب والتهديدات".

كما دعت المنظمة الدولية جميع الاطراف الى "احترام حرية اي عراقي في الادلاء بصوته للمرشح الذي يختاره".

وهناك ما يقرب من 800 مراقب دولي يراقبون الانتخابات الخامسة فى العراق منذ نهاية النظام البعثي فى العراق في عام 2003 .

ويحق لأكثر من 1,750,000 من أفراد قوات الأمن التصويت، وفي المجموع يمكن ل 677 سجينا التصويت، وفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وتم استبعاد أفراد قوات الحشد الشعبي من عملية الاقتراع الخاص، التي بدأت منذ الساعة السابعة صباحا بتوقيت اربيل وتنتهي عند الساعة السادسة.