بتوجيه من مسرور بارزاني.. إعادة عشرات الكورد العالقين في لبنان إلى كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت السلطات اللبنانية مؤخراً 42 شاباً كوردياً كانوا يعتزمون الوصول إلى أوروبا عبر لبنان، وعلى إثر ذلك تحركت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وقال إبراهيم خدر رشيد بحري من قسم المراسم والوفود في دائرة العلاقات الخارجية لكوردستان 24، إن هؤلاء المهاجرين حاولوا الوصول إلى بلد أوروبي من خلال المهربين، لكن السلطات اللبنانية حجزت جوازات سفرهم، وكانوا في وضع إنساني سيء للغاية.

وأضاف أنه وبناء على توجيه من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني تقرر إعادة المهاجرين والبالغ عددهم 42 شخصاً إلى الإقليم.

وتابع بحري "لقد فتحنا تحقيقاً في القضية، ووصلنا إلى المهاجرين (العالقين في لبنان) عبر القنوات الرسمية وكانوا في مكان سيء جداً".

وأشار إلى أنه، وكمرحلة أولى، تم نقل المهاجرين إلى أحد الفنادق الجيدة، لحين إكمال الإجراءات القانونية وإعادتهم إلى إقليم كوردستان.

وقال "تحتاج القضية إلى بعض الوقت".

وأكد أن إقليم كوردستان تمكن، وبعد محادثات طويلة، من إقناع الحكومة اللبنانية بضرورة عدم ترحيل المهاجرين قسراً، مردفاً بالقول "وقد وافقوا على إعادتهم إلى كوردستان بطريقة طبيعية".

هذا واتخذت حكومة إقليم كوردستان إجراءاتها لإعادة المهاجرين بطريقة أصولية، ومن بينهم 10 من أربيل وفتاتان إيزيديتان و30 من أهالي السليمانية.

وقال بحري إن جميع المهاجرين الكورد سيصلون إلى إقليم كوردستان عبر مطار أربيل الدولي.