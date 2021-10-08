سیاسة

مفوضية الانتخابات تغلق صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق

مفوضية الانتخابات تغلق صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أغلقت مفوضية الانتخابات في العراق صناديق الاقتراع الخاص في عموم البلاد، حسبما أفاد مراسلو كوردستان 24.

وافتتحت مراكز الاقتراع للتصويت الخاص أمام الأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء منذ الساعة السابعة صباحاً وأغلقت في الساعة السادسة مساءً.

ويأتي التصويت الخاص قبل يومين من الانتخابات التشريعية المبكرة.

ودُعي أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن، في كافة المؤسسات الأمنية للمشاركة في الاقتراع الذي يشمل أيضاً 120 ألفاً و126 نازحاً، يقطن بعضهم نحو 27 مخيماً ويفوق عددهم الإجمالي المليون نازح.

ويوجد أكثر من 3240 مرشحاً في هذه الانتخابات على مقاعد البرلمان الـ329.

وتجري الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يشجع المستقلين والمرشحين المحليين.

 

 

 

 

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