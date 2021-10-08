مفوضية الانتخابات: التصويت الخاص سار بانسيابية من دون خروقات أمنية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف الجمعة إن عملية التصويت الخاص سارت بانسيابية من دون تسجيل أي خروقات أمنية.

وأضاف خلف في كلمة له بعد انتهاء التصويت الخاص "في إجراءاتٍ سلسلةٍ ومُشاركةٍ جيدةٍ، انطلقتْ اليوم منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، إجراءاتُ التصويت الخاص التي شاركت فيها القوات الأمنية والنازحون وبقية الفئات المشمولة بالاقتراع في الثامن من تشرين الأول 2021".

وأشار إلى أن "متابعةَ مسارِ هذا اليوم من انتخابات تشرين، ومعاينةَ مجريات العملية الانتخابية بما شهدته من مشاركةٍ وملاحظاتٍ سجلتها ملاكات المفوضية وفرقها الإعلامية، تعطينا انطباعاً أولياً بأن ما عملنا به لتكون هذه الانتخابات مختلفة قد بدأ بالتحقق على أرض الواقع".

وتابع خلف "منذ ساعاتِ الصباح الباكر ومجلس المفوضين بجميع أعضائه يتجولُ ويراقبُ ويتابعُ سير الانتخابات على مستوى مراكز الاقتراع في بغداد وفي خارجها".

ومضى يقول "وبناء على ذلك، فإن هذا اليوم قد شهد مشاركةً أشارت نسبُها إلى بداية النجاح في هذه الانتخابات، وإنّ عملية التصويت سارت بانسيابية من دون تسجيل خروقات أمنية، في الوقت الذي تتابع فيه مؤسستنا كل ما وصل من تقارير إلى لجان الرصد لاتخاذ الموقف المناسب".

وقال "نشكرُ قواتنا الأمنية التي أدت وتؤدي واجبها بمسؤولية وطنية وصوّتت لاختيار من يمثلها في هذه الانتخابات وهو ما نطمح الأحد المقبل لأن يَتكلل بالنجاح والمشاركة الواسعة".

وأكد أنه "في سياق إنجاز متطلبات الانتخابات، أجرينا قرعة لاختيار صناديق الاقتراع التي سيتم فيها العد والفرز اليدوي، من أجل أن نكمل ما بدأنا به من صون أصوات الناخبين وشفافية الإعلان عنها بثقة وأمانة".