أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير عام دار المخطوطات العراقية أحمد كريم العلياوي عن اقتراب موعد إطلاق مشروع التصوير الرقمي للمخطوطات العراقية.

وذكر العلياوي في بيان أن "هذا المشروع من أهم مشاريع إدارة الدار، لضمان الحفاظ على المخطوطات، في نُسَخٍ مصوَّرة، في حال تعرُّض المخطوطة للتلف أو الاندثار".

وأشار العلياوي إلى "قيمة هذا المشروع الريادي الذي يُعنى بتصوير 47 ألف مخطوطة بما ضمَّت من رسائل وموضوعات تتجاوز 64 ألف مخطوط متنوِّع لايقدَّر بثمن، ولا سيما أن المخطوطات العراقية غير مصوَّرة من قبل، وهذا ما يزيد من باعث الحرص والسرعة في العمل والإنجاز".

وجدير بالذكر أن المشروع سينطلق قريباً ، بعد سعي إدارة الدار ، وإشراف وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم لتوفير أجهزة التصوير الحديثة ومايتبعها من إجهزة الحفظ والأرشفة التي أسهم المصرفُ العراقي للتجارة بتوفيرها دعماً لدار المخطوطات العراقية.