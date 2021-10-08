علوم وتكنولوجيا

عطل جديد يضرب بعض خدمات فيسبوك في العالم

"ندرك أن بعض الأشخاص والشركات يواجهون مشاكل في الوصول إلى منتجات فيسبوك".
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العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة فيسبوك الجمعة أن بعض مستخدميها يواجهون مشاكل في الوصول إلى خدماتها، بعد أيام فقط من انقطاع كبير فيها.

وقال متحدث باسم المجموعة "ندرك أن بعض الأشخاص والشركات يواجهون مشاكل في الوصول إلى منتجات فيسبوك".

وأضاف "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

وأبلغ مستخدمون بأنهم يواجهون بالفعل صعوبة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك وإنستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر في بعض الدول.

ويأتي هذا بعد أيام فقط من أسوأ انقطاع للشركة منذ سنوات، عندما تعطلت كل خدمة مملوكة لفيسبوك وهي ماسنجر وإنستغرام وواتساب لأكثر من 6 ساعات.

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