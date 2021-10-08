سیاسة

نيجيرفان بارزاني يشكر قوات الأمن والنازحين على المشاركة الفاعلة في الاقتراع الخاص

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بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص 69 بالمئة
بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص 69 بالمئة
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الجمعة شكره لقوات الأمن والنازحين على المشاركة الفاعلة في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية العراقية.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "يسعدني انتهاء الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب في العراق وإقليم كوردستان بنجاح".

وأضاف "أشكر وأحيي البيشمركة والأجهزة الأمنية والإخوة والأخوات النازحين على المشاركة الواسعة، وآمل نجاح الاقتراع العام بدون أي مشاكل".

 

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