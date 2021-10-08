نيجيرفان بارزاني يشكر قوات الأمن والنازحين على المشاركة الفاعلة في الاقتراع الخاص
أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الجمعة شكره لقوات الأمن والنازحين على المشاركة الفاعلة في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية العراقية.
وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "يسعدني انتهاء الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب في العراق وإقليم كوردستان بنجاح".
وأضاف "أشكر وأحيي البيشمركة والأجهزة الأمنية والإخوة والأخوات النازحين على المشاركة الواسعة، وآمل نجاح الاقتراع العام بدون أي مشاكل".
خۆشحاڵم دهنگدانى تايبهت بۆ ههڵبژاردنى ئهنجومهنى نوێنهران له عيراق و ههرێمى كوردستان سهركهوتووانه كۆتايى هات. سوپاس و دهستخۆشى بۆ بهشداريى فراوانى پێشمهرگه و هێزه ئهمنييهكان و خوشك و برايانى ئاواره. هيوادارم دهنگدانى گشتيش سهركهوتووانه و بێکێشە بهڕێوه بچێت— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) October 8, 2021