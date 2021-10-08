مقتل ستة مهاجرين على يد حراس مركز احتجاز في طرابلس

أربيل (كوردستان 24)- قتل حراس ليبيون بالرصاص ستة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في مركز احتجاز في طرابلس على ما أفاد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الليبية.

وقال المدير فيديريكو سودا إن الحادث وقع في مركز "المباني" الذي يعاني من "الاكتظاظ" الشديد في طرابلس مع نحو ثلاثة آلاف مهاجر "في ظروف رهيبة".

وأضاف "قتل الحراس ستة مهاجرين... لا نعرف سبب الحادث لكنه على علاقة بتكدس المهاجرين في المركز. وهم يعيشون في ظروف رهيبة ومتوترة".

وأشار إلى أن "الكثير من المهاجرين فروا خلال الفوضى" التي عمت المكان.

وأفاد أن مركز "المباني" قادر على استيعاب ألف شخص إلا انه يضم ثلاثة آلاف بينهم ألفان خارج المبنى الرئيسي لكن في محيط المجمع.

ومضى يقول "احتجازهم تعسفي والكثير منهم يملكون وثائق قانونية لكنهم عالقون في البلاد".

وتشكل ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين الآتين بغالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء في سعيهم للوصول إلى اوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن الشواطئ الليبية.