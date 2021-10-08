ریاضة

أولمبي العراق يتعادل مع لبنان.. ويلاقي السعودية يوم الأحد

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أحرز المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم تعادلاً أمام الأولمبي اللبناني بهدفين لكل منهما في اختتام مبارياته للمجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا.

وسجلَ أهداف الأولمبي العراقي في مرمى منتخب لبنان الأولمبي كل من اللاعبين زيدان إقبال بالدقيقة (15) وأحمد سرتيب بالدقيقة (54).

وبهذا يكون العراق قد ضمن صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.

وسيلاقي الأولمبي العراقي في الدور نصف النهائي متصدر المجموعة الثالثة منتخب السعودية بعد غدٍ الأحد.

كذلك سيلاعب العراق متصدر المجموعة الأولى منتخب الأردن، ووصيف المجموعة الثالثة منتخب سوريا.

 

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