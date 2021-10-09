واشنطن تعلن إجراء أول محادثات مع حركة طالبان منذ انسحاب قواتها من أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ان بلاده تعتزم اعتبارا من يوم السبت، عقد أول محادثات لها وجها لوجه مع حركة طالبان منذ انسحابها من أفغانستان نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن وفدًا تفاوضيا تابعا لها سيلتقي مسؤولين كبارا من حركة طالبان الأفغانية الحاكمة في العاصمة القطرية الدوحة وستكون مسألة تشكيل حكومة موسعة في كابول، ،كذلك احترام حقوق الإنسان والمرأة على طاولة المباحثات.

وحافظت الولايات المتحدة على قنوات اتصال مع طالبان منذ استيلاء الحركة المتطرفة على كابول في آب/أغسطس، لكن هذا الاجتماع سيكون الأول وجها لوجه. وأضاف المتحدث الجمعة "سوف نضغط على طالبان لاحترام حقوق جميع الأفغان، ويشمل ذلك النساء والفتيات، ولتأليف حكومة شاملة تحظى بدعم واسع".

وتابع "بينما تواجه أفغانستان إمكان حصول انكماش اقتصادي حاد وأزمة إنسانية محتملة، سنضغط أيضا على طالبان كي تسمح لهيئات الإغاثة بالوصول بكل حرية الى المناطق التي تحتاج الى مساعدات".

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الاجتماع لا يؤشر الى أن الولايات المتحدة تعترف بحكم طالبان في أفغانستان.

وقال المتحدث "لا نزال على وضوحنا بأن أي شرعية يجب ان تستمدها طالبان من خلال أفعالها نفسها".

كما سيمارس الوفد الأمريكي ضغوطا لضمان تنفيذ أولوية بايدن الرئيسية بالسماح للمواطنين الأمريكيين وحلفائهم الأفغان خلال العملية العسكرية التي استمرت 20 عاما بمغادرة أفغانستان.

وتعتبر الولايات المتحدة أن حركة طالبان تعاونت الى حد كبير في السماح للمواطنين الأمريكيين بالمغادرة، لكن نحو 100 أمريكي من أصل أفغاني، بحسب مسؤولين أمريكيين، لا يزالون مترددين حيال مسألة الخروج من أفغانستان.

وتقر الولايات المتحدة بأنها لم تتمكن من إخراج جميع حلفائها الأفغان الذين ارادوا المغادرة خلال عملية الجسر الجوي التي نقلت آلاف الأشخاص من مطار كابول قبل الانسحاب الى خارج البلاد.

ولم يحدد المتحدث هوية الشخصيات التي ستمثل الجانبين خلال الاجتماع المقرر. وكان مسؤولون أمريكيون كبار بينهم قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي قد التقوا طالبان في كابول في آب/أغسطس، مع سيطرة القوات الأمريكية على المطار لتنفيذ الجسر الجوي.