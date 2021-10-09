قبل يوم من الانتخابات.. الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دخلت مرحلة الصمت الانتخابي في العراق، صباح اليوم السبت، حيز التنفيذ قبل يوم من الانتخابات التشريعية، وذلك وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.

وخلال مرحلة الصمت يمنع فيها منعاً باتا على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية، كما يمنع خلالها على كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملاتهم الانتخابية. ويعاقب القانون العراقي على الإخلال بالصمت الانتخابي عقوبات جزائية تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توجيهات مشدّدة تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح.

وانطلقت عملية التصويت الخاص يوم امس الجمعة، بمشاركة 1.2 مليون ناخب من افراد القوات الامنية والجيش والبيشمركة باستثناء الحشد الشعبي، وكذلك ونزلاء السجون والنازحين في عموم المناطق العراقية.

ويبلغ العدد الإجمالي للمرشحين للانتخابات العامة أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعد برلماني هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي.

وتأتي هذه الانتخابات، استجابة للمطالب الاحتجاجية التي رفعها متظاهرو أكتوبر عام 2019، بعد أن أرغمت أحداث دامية ارتبطت بالاحتجاجات رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته وإنهاء عمل حكومته في عامها الأول.