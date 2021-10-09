الهنداوي: الكاظمي وجّه بمعاقبة من يستخدام سلطته للضغط على الناخب

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية عبد الحسين الهنداوي ان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه بمعاقبة كل من يحاول استخدام سلطته للضغط على الناخب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الهنداوي قوله يوم الجمعة، ان "الكاظمي وجه بمعاقبة كل من يحاول استخدام سلطته للضغط على الناخب".

واكد ان "العقوبات تنتظر كل من ينتهك ويخالف تعليمات وقوانين العملية الانتخابية".

واشار الهنداوي الى ان "نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص كانت عالية".

وانطلقت يوم امس الجمعة، عملية التصويت الخاص في اقليم كوردستان وعموم العراق، وشملت كافة منتسبي الأجهزة الامنية والبيشمركة باستثناء الحشد الشعبي، وشملت ايضا النازحين ونزلاء السجون بمشاركة 1.2 مليون ناخب.