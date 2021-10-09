كوردستان تسجل 524 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم السبت، تسجيل 524 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 524 اصابة جديدة، 54 منها في اربيل و91 في السليمانية و362 في دهوك و17 في رابرين.

وتماثلت 1856 حالة للشفاء التام وفق ماذكر تقرير الوزارة.

وأكطدت الوزارة تسجيل 18 حالة وفاة، 6 منها في السليمانية و4 في رابرين و2 في دهوك و2 في كرميان.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 342134 اصابة، شفي منها 311742، فيما توفي حتى الآن 6004 شخصا.