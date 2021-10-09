سیاسة

العراق يستبعد فرض حظر للتجول بيوم الاقتراع العام غداً الأحد

ينطلق الاقتراع العام في الساعة السابعة صباحاً لغاية السادسة مساءً
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شارك أفراد الأمن في التصويت الخاص - صورة: كوردستان 24
شارك أفراد الأمن في التصويت الخاص - صورة: كوردستان 24
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية السبت إعداد "خطط طوارئ" تحسباً لأي خرق قد يحصل خلال الاقتراع العام المقرر انطلاقه يوم غد الأحد.

وينطلق الاقتراع العام في الساعة السابعة صباحاً لغاية السادسة مساءً، وذلك بعد يومين من إجراء الاقتراع الخاص والذي شمل الأجهزة الأمنية والنازحين.

وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن الأجهزة الأمنية "أكملت كل الإجراءات" استعداداً للاقتراع العام.

وأضاف أن القوات العراقية أرسلت تعزيزات إضافية إلى بعض المحافظات، مشيراً إلى اتخاذ قرارات من شأنها أن تسهل عملية التصويت.

وقال "لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد".

ولم يفرض حظر للتجول في الاقتراع الخاص ولم تُسجل أي خروق أمنية تذكر. وحقق التصويت الخاص نسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة.

ويقول مراسل كوردستان 24 في بغداد إن الأجهزة الأمنية شددت إجراءاتها في العاصمة والمحافظات وبدأت استعداداتها لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري قوله إن اللجنة الأمنية أعدت "خطط الطوارئ" تحسباً لأي خرق أمني.

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