فؤاد حسين يصل بلغراد للمشاركة في اجتماع دول عدم الانحياز

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت المُوافق 2021/10/9، إلى العاصمة الصربيّة بلغراد للمشاركة في اجتماع دول عدم الانحياز.

وبحسب وزارة الخارجية فسيعقد المؤتمر "احتفالاً بالذكرى الستين للمُؤتمر الأول لتأسيس الحركة، والتي تستضيفها جمهوريَّة صربيا للفترة من 11-2021/10/12".

ومن المُؤمَّل أن يلتقي الوزير مع رئيس الجمهوريَّة الصربيّ ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبلغراد، وفتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك بما يخدم مصالح الشعبيّن الصديقين.

وكذلك سيلتقي فؤاد حسين مع بعض نظرائه من الدول الأعضاء في الحركة على هامش الاجتماع، وفق البيان.