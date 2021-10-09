سیاسة

العراق.. تخويل محاكم التحقيق للنظر في "خروقات الاقتراع"

هذا الإجراء جاء لـ"ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية يوم غد العاشر من تشرين الأول".
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العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس القضاء الأعلى تخويل محاكم التحقيق في محافظات البلاد كافة بما في ذلك إقليم كوردستان بتلقي الشكاوى والاخبارات من اللجان الأمنية "عن الجرائم والمخالفات" التي قد ترتكب في يوم الاقتراع واتخاذ الإجراءات المباشرة بشأنها.

وأكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في بيان أن هذه اللجان تعمل بإشراف لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من نوابه ومدعي عام المنطقة الاستئنافية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى إشراف السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي.

وأكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن هذا الإجراء جاء لـ"ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية يوم غد العاشر من تشرين الأول".

 

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