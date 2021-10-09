أمن

بالفيديو | ضربة جوية تنسف مخبأ لداعش قبل ساعات من الانتخابات

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العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأمنية العراقية السبت عن نسف مخبأ لتنظيم داعش وقتل من في داخله في ضربة جوية جنوبي قضاء خانقين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن طائرات إف-16 العراقية وجهت "ضربة جوية استهدفت خلالها وكراً بداخله عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب".

وأضاف أن الضربة "أسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله".

يأتي هذا قبل ساعات من إجراء الانتخابات العامة في العراق يوم غد الأحد.

وسبق أن قالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إنها اتخذت كافة الاستعدادات لإجراء الاقتراع لعام الذي سيتنافس فيه أكثر من 3000 مرشح على 329 مقعداً برلمانياً.

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