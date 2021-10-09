جهاز مكافحة الإرهاب: اعددنا العدة لاي طارئ أمني قد يحصل بيوم الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي السبت "إعداد العدة" لاي طارئ أمني قد يحصل بيوم الانتخابات غداً الأحد.

وقال الجهاز في بيان وجهه إلى العراقيين "انتم مدعوون غداً للمشاركة في حقكم الدستوري للأدلاء بأصواتكم في عملية ديمقراطية لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي عاقدين الأمل في اختيار ممثلين عنكم يتسمون بالنزاهة والكفاءة والمسؤولية وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في الدفاع عن هذا البلد".

وتابع "لقد أوفت الحكومة العراقية وعلى راسها القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ مصطفى الكاظمي بالتزامها في توفير الأجواء الملائمة للانتخابات في 10 تشرين الأول 2021 وبقي الآن دوركم لاختيار من يمثلكم تمثيلا حقيقيا لتلبية طموحاتكم".

وأشار إلى أن "الانتخابات هي المرتكز الأساسي الذي ينطلق منه عراقنا الجديد للوصول الى تطلعات أبناء شعبه في تمثيل برلماني لإرادته في اختيار حكومة قادرة على مواجهة مختلف التعقيدات المرحلية للوصول بالبلاد الى مصاف الدول المتطورة المزدهرة في مجتمع واع يرفل ابناؤه بالعز والكرامة".

وجاء في البيان "أن أبطالكم في جهاز مكافحة الإرهاب قد بذلوا دمائهم الزكية من خيرة الأبطال في مواجهة الإرهاب الداعشي وتحرير أرضنا وهم الآن يحملوكم مسؤولية الوفاء لهذه الدماء باختيار الأنسب امتثالا لبيان المرجعية الرشيدة".

واختتم جهاز مكافحة الإرهاب بيانه بالقول "لقد اعددنا العدة لاي طارئ امني لا سمح الله بخطط مدروسة لإنجاح هذه العملية الديمقراطية بدون اي خرق امني".