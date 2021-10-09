سیاسة

المالكي: "التغيير الكبير" سيتحقق عبر ملحمة الانتخابات

"هذا الشعب سَيُثبتْ للعالم ان التغيير الكبير سَيتحقق عبر ملحمة الانتخابات".
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رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي السبت إن "التغيير الكبير" سيتحقق عبر ملحمة الانتخابات التي ستنطلق غداً الأحد.

وكتب المالكي على حسابه في تويتر "شَعبنا الوفي الأبي صاحبْ فزعة وهمة وولاء، شعبٌ عَرف كيف يُشخص الصالح من الطالح، غداً هو على موعد تاريخي ليقول كلمته في انتخاب من ينصفه ويعيد له حقوقه، متجاهلا كل محاولات المثبطين الهادفة لمنعه من ممارسة استحقاقه الوطني في اختيار الاصلح لتمثيله وتحقيق آماله".

وتابع "هذا الشعب سَيُثبتْ للعالم ان التغيير الكبير سَيتحقق عبر ملحمة الانتخابات".

وينطلق الاقتراع العام يوم غد الأحد من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السادسة مساء ويأتي بعد يومين من الاقتراع الخاص الذي حق نسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة.

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