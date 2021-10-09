سیاسة

في أول لقاء مباشر.. طالبان تحذّر واشنطن من "زعزعة استقرار" نظامها

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زير خارجية الحركة أمير خان متقي - صورة أرشيفية
زير خارجية الحركة أمير خان متقي - صورة أرشيفية
کوردستان طالبان واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت طالبان الولايات المتحدة من "زعزعة استقرار" نظامها خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال وزير خارجية الحركة أمير خان متقي لوكالة "باختر" الإخبارية بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة "أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف".

وأضاف أن "العلاقات الجيّدة مع أفغانستان مفيدة للجميع. ينبغي عدم القيام بشيء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب".

وجاءت تصريحات متقي في أول يوم من المحادثات التي تستمر ليومين مع فريق أمريكي يترأسه نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية توم ويست والمسؤولة الرفيعة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساره تشارلز. 

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الأمريكي.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في آب اغسطس تزامنا مع إسدال الولايات المتحدة الستار على حرب استمرت 20 عاما بانسحاب عسكري تضمّن عملية إجلاء جوية لأجانب وأفغان اتّسمت بالفوضى.

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