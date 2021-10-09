محافظ أربيل: الأسواق ستغلق غداً.. وحركة المرور ستكون طبيعية

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو السبت إن أسواق المحافظة ستغلق غداً مع عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي إن حركة المرور بين المحافظات ستكون طبيعية في الانتخابات، إذ يمكن للمواطنين السفر والتصويت بحرية.

وأضاف أن مفوضية الانتخابات أبلغتهم في وقت سابق بأن كل ناخب يمكنه التصويت في غضون دقيقة ونصف، ولكن تبين في الاقتراع الخاص أن كل مقترع يحتاج إلى ست دقائق للتصويت.

وتابع "يتعين على المواطنين ضبط النفس، حيث سيتم إغلاق جميع الأسواق والمراكز التجارية في يوم الاقتراع، لكن حركة المرور ستبقى طبيعية".

ولفت خوشناو إلى أنه يمكن للإعلاميين زيارة مراكز الاقتراع حاملين معهم الباجات (الهويات) التي مُنحت لهم من قبل مفوضية الانتخابات.

وأكد أن الناخبين سيقترعون في 498 مركزاً في أربيل.

ويحق لمليون و159 ألفاً و750 ناخباً التصويت في الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية يوم غد الأحد.