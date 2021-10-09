سیاسة

محافظ أربيل: الأسواق ستغلق غداً.. وحركة المرور ستكون طبيعية

"يتعين على المواطنين ضبط النفس، حيث سيتم إغلاق جميع الأسواق والمراكز التجارية في يوم الاقتراع، لكن حركة المرور ستبقى طبيعية".
author_image Kurdistan24 اربیل
محافظ أربيل أوميد خوشناو - صورة: كوردستان 24
محافظ أربيل أوميد خوشناو - صورة: كوردستان 24
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو السبت إن أسواق المحافظة ستغلق غداً مع عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي إن حركة المرور بين المحافظات ستكون طبيعية في الانتخابات، إذ يمكن للمواطنين السفر والتصويت بحرية.

وأضاف أن مفوضية الانتخابات أبلغتهم في وقت سابق بأن كل ناخب يمكنه التصويت في غضون دقيقة ونصف، ولكن تبين في الاقتراع الخاص أن كل مقترع يحتاج إلى ست دقائق للتصويت.

وتابع "يتعين على المواطنين ضبط النفس، حيث سيتم إغلاق جميع الأسواق والمراكز التجارية في يوم الاقتراع، لكن حركة المرور ستبقى طبيعية".

ولفت خوشناو إلى أنه يمكن للإعلاميين زيارة مراكز الاقتراع حاملين معهم الباجات (الهويات) التي مُنحت لهم من قبل مفوضية الانتخابات.

وأكد أن الناخبين سيقترعون في 498 مركزاً في أربيل.

ويحق لمليون و159 ألفاً و750 ناخباً التصويت في الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية يوم غد الأحد.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف