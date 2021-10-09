الاثنين عطلة رسمية في جميع الدوائر الحكومية بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة إقليم كوردستان اليوم السبت تعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسساتها ودوائرها يوم الاثنين المقبل.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان "نتيجة لمشاركة عدد كبير من أفراد الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن بمراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، وبقاء أعداد من الموظفين على صناديق الاقتراع لحين فرز الأصوات، وتوجه العديد من الناخبين إلى خارج المدن للإدلاء بأصواتهم، قررت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/١١ بالإضافة إلى يوم ٢٠٢١/١٠/١٠".