العراق يبدأ بإغلاق المطارات والمنافذ والسيطرات بالتزامن مع الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية السبت إيقاف جميع الرحلات من مطارات البلاد وحتى صباح الإثنين تزامناً مع إجراء الانتخابات النيابية.

وقالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في بيان إنه من أجل تأمين العملية الانتخابية في البلاد، فقد بدأت عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وجاء في البيان "وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سيتم إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات، كما تمنع حركة العجلات التي تحمل أكثر من 2 طن والستوتات والدراجات النارية وحركة القطارات، كما تؤكد اللجنة انه لا يوجد حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي".

وأشارت إلى أنه "يسمح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة الى أخرى في حال كان ساكن في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى".