أمن

قوات الأمن تنفي تعرض مركز انتخابي لـ"استهداف إرهابي" في كركوك

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جهاز مكافحة الإرهاب في شوارع كركوك
جهاز مكافحة الإرهاب في شوارع كركوك
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- نفت القوات الأمنية العراقية مساء السبت تعرض أي مركز انتخابي إلى هجوم "إرهابي" جنوب كركوك.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان "لا صحة للأنباء الكاذبة بشأن تعرض على أحد المراكز الانتخابية جنوب محافظة كركوك لاستهداف إرهابي".

وأضافت أن "قطعاتنا الأمنية البطلة أعمال تمشيط واستهداف وكمائن لضرب فلول داعش الإرهابي".

وينطلق الاقتراع العام يوم غد الأحد من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السادسة مساء.

ويأتي بعد يومين من الاقتراع الخاص الذي حق نسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة.

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